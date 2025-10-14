«После продолжительной и мужественной борьбы с раком мы с тяжёлым сердцем сообщаем, что Майкл Ди Энджело Арчер, известный своим поклонникам по всему миру как D"Angelo, ушёл из жизни сегодня, 14 октября 2025 года», — отмечается в обращении.
Майкл Юджин Арчер записал три знаковых альбома, принесших ему мировую известность и четыре награды «Грэмми». Его дебютная работа «Brown Sugar» с хитами Lady и Cruisin" больше года не покидала ведущий музыкальный чарт США. Ди Энджело также известен своим вкладом в альбом Лорин Хилл, для которого он сыграл на клавишных. В начале 2025 года музыкант успел принять участие в съёмках документального фильма о Слае Стоуне.
Ранее Life.ru сообщал, что в Нальчике умер исполнитель легендарной песни «Молодая» Ефрем Амирамов, ему было 69 лет. Известный шансонье попал в больницу с сепсисом, выкарабкаться он не смог.
