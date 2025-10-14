Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

R&B-исполнитель D"Angelo умер в 51 год

Знаменитый музыкант Ди Энджело, оказавший огромное влияние на современный R&B и нео-соул, умер в возрасте 51 года. Печальную новость подтвердили его близкие, а заявление семьи распространил журнал Variety.

Источник: Life.ru

«После продолжительной и мужественной борьбы с раком мы с тяжёлым сердцем сообщаем, что Майкл Ди Энджело Арчер, известный своим поклонникам по всему миру как D"Angelo, ушёл из жизни сегодня, 14 октября 2025 года», — отмечается в обращении.

Майкл Юджин Арчер записал три знаковых альбома, принесших ему мировую известность и четыре награды «Грэмми». Его дебютная работа «Brown Sugar» с хитами Lady и Cruisin" больше года не покидала ведущий музыкальный чарт США. Ди Энджело также известен своим вкладом в альбом Лорин Хилл, для которого он сыграл на клавишных. В начале 2025 года музыкант успел принять участие в съёмках документального фильма о Слае Стоуне.

Ранее Life.ru сообщал, что в Нальчике умер исполнитель легендарной песни «Молодая» Ефрем Амирамов, ему было 69 лет. Известный шансонье попал в больницу с сепсисом, выкарабкаться он не смог.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.