Майкл Юджин Арчер записал три знаковых альбома, принесших ему мировую известность и четыре награды «Грэмми». Его дебютная работа «Brown Sugar» с хитами Lady и Cruisin" больше года не покидала ведущий музыкальный чарт США. Ди Энджело также известен своим вкладом в альбом Лорин Хилл, для которого он сыграл на клавишных. В начале 2025 года музыкант успел принять участие в съёмках документального фильма о Слае Стоуне.