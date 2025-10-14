Ричмонд
Суд Москвы оставил без движения иск ветерана к Пугачевой на 1,5 млрд рублей

Пресненский суд Москвы не стал рассматривать иск ветерана Афганистана Александра Трещева к Алле Пугачевой.

Источник: Комсомольская правда

Пресненский суд Москвы оставил без движения иск к певице Алле Пугачевой, с которым в инстанцию обратился ветеран боевых действий в Афганистане Александр Трещев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда.

«Четырнадцатого октября 2025 года вынесено определение об оставлении заявления без движения», — говорится в сообщении.

Размер иска ветерана к Пугачевой составляет 1,5 млрд рублей. Подобные обращения Трещев ранее также направлял в Савеловский суд Москвы и Тверской райсуд, однако они также оставили их без движения.

Ранее KP.RU сообщал, что Одинцовский суд Подмосковья принял иск главы ФПБК Виталия Бородина к Алле Пугачевой на 5 млн рублей. Причиной обращения стали высказывания певицы в недавнем интервью, где она выступала против специальной военной операции, а также назвала Бородина «доносчиком».