Суд Москвы оставил без движения иск ветерана к Пугачевой на 1,5 млрд рублей

Пресненский суд Москвы оставил без движения иск к певице Алле Пугачевой, с которым в инстанцию обратился ветеран боевых действий в Афганистане Александр Трещев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда.
«Четырнадцатого октября 2025 года вынесено определение об оставлении заявления без движения», — говорится в сообщении.
Размер иска ветерана к Пугачевой составляет 1,5 млрд рублей. Подобные обращения Трещев ранее также направлял в Савеловский суд Москвы и Тверской райсуд, однако они также оставили их без движения.
Ранее KP.RU сообщал, что Одинцовский суд Подмосковья принял иск главы ФПБК Виталия Бородина к Алле Пугачевой на 5 млн рублей. Причиной обращения стали высказывания певицы в недавнем интервью, где она выступала против специальной военной операции, а также назвала Бородина «доносчиком».