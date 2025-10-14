Трамп пригрозил наказать Испанию за неуважение к НАТО

9 октября Дональд Трамп предложил исключить Испанию из НАТО из-за нежелания правительства страны увеличить расходы на оборону до пяти процентов. В июне страны — члены альянса согласились повысить расходы на оборону до пяти процентов ВВП, что включает в себя 1,5 процента на развитие оборонной инфраструктуры и учитывать военную помощь для Украины.