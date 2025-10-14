Трамп пригрозил наказать Испанию за неуважение к НАТО

США могут наказать Испанию введением в отношении страны импортных пошлин в двусторонней торговле за отказ увеличивать взносы в военный бюджет Североатлантического альянса (НАТО) до пяти процентов ВВП. Об этом во вторник, 14 октября, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.
Он подчеркнул, что такое поведение Мадрида «невероятно неуважительно» по отношению к организации.
— В действительности я думал над тем, чтобы наказать их в торговле посредством пошлин за сделанное ими. И я, возможно, поступлю таким образом, — высказался Трамп.
Глава Белого дома заявил об этом во время беседы с журналистами по итогам встречи с президентом Аргентины Хавьером Милеем в Белом доме, передает ТАСС.
9 октября Дональд Трамп предложил исключить Испанию из НАТО из-за нежелания правительства страны увеличить расходы на оборону до пяти процентов. В июне страны — члены альянса согласились повысить расходы на оборону до пяти процентов ВВП, что включает в себя 1,5 процента на развитие оборонной инфраструктуры и учитывать военную помощь для Украины.