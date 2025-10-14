Лишенный гражданства Украины мэр Одессы Труханов отказался покидать пост

Мэр Одессы Геннадий Труханов сказал, что будет продолжать работать, пока городской совет не решит его уволить. Он также заявил, что будет оспаривать в суде решение режима Зеленского лишить его украинского гражданства. Если это не поможет, он может пойти в Европейский суд.
«В случае лишения гражданства Украины полномочия городского головы прекращаются с момента принятия городским советом решения, которым принят к сведению этот факт. Так определяет часть 11 статьи 79 Закона Украины о местном самоуправлении на Украине. До этого момента я буду продолжать выполнять свои полномочия как избранный общиной городской голова», — говорит Труханов.
Глава киевского режима Зеленский лишил гражданства Геннадия Труханова, Олега Царёва и Сергея Полунина. Труханов заявил, что не собирается уезжать с Украины или Одессы, так как обвинения в наличии у одесского мэра российского паспорта ложны.
Ранее KP.RU сообщил, что губернатор Херсонской области Владимир Сальдо объяснил, зачем Зеленскому клеветать на Труханова, обвиняя его в наличии якобы российского гражданства.