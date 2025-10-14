Олды наступают на пятки: Доля возрастных геймеров превысила количество молодых игроков

Недавно сообщалось о необычном случае с индийскими геймерами. Сразу у троих игроков обнаружили признаки бредового расстройства, который возник в результате общения в онлайне. 30-летний молодой человек убедил товарищей, что за ними ведётся слежка с помощью искусственного интеллекта. Вскоре все трое оказались в психиатрических клиниках.