Олды наступают на пятки: Доля возрастных геймеров превысила количество молодых игроков

Игроки пенсионного возраста теперь превосходят по численности молодёжь в геймерской среде США, Японии, Франции и Италии. Об этом сообщает издание Dexerto со ссылкой на результаты исследования.

Источник: Life.ru

В публикации отмечается, что параллельно с этим женщины начали занимать всё более серьёзные позиции в гейминге. Согласно данным, в Канаде, Бразилии, Италии, Франции, Австралии и США количество геймерш теперь превышает число мужчин, увлекающихся видеоиграми.

Недавно сообщалось о необычном случае с индийскими геймерами. Сразу у троих игроков обнаружили признаки бредового расстройства, который возник в результате общения в онлайне. 30-летний молодой человек убедил товарищей, что за ними ведётся слежка с помощью искусственного интеллекта. Вскоре все трое оказались в психиатрических клиниках.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.