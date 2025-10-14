Ричмонд
Новая брошюра с советами гражданам на случай войны появилась в Германии

Специальную брошюру для граждан Германии с советами при наступлении чрезвычайных ситуаций обновили, добавив в нее пункты с инструкциями о том, как вести себя в случае начала военного конфликта. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального ведомства Германии по защите населения и оказанию помощи при катастрофах.

По словам представителей службы, обострившиеся общемировые проблемы влияют на немцев, которые привыкли к довольно безопасной жизни. Они отметили, что, помимо экологических проблем, растет риск начала войны.

— Даже война уже не кажется такой невозможной, как еще несколько лет назад, — передает официальный сайт ведомства.

Финская армия в то же время столкнулась с масштабным оттоком новобранцев и резервистов из-за того, что те боятся начала военного конфликта с Россией. Так, всего с начала текущего года порядка двух тысяч человек приняли решение уйти со службы досрочно.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен ранее заявила о том, что подготовила дома запас консервов и других предметов первой необходимости, поскольку серьезно опасается ударов по странам НАТО со стороны России.

