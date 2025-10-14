Ричмонд
В Ульяновске задержан начальник уголовного розыска УМВД РФ по региону

Начальник уголовного розыска УМВД по Ульяновской области задержан и доставлен в СК по подозрению в коррупции.

Источник: Комсомольская правда

В Ульяновске задержан начальник уголовного розыска управления МВД России по региону. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Факт задержания могу подтвердить», — говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанный начальник уголовного розыска УМВД по Ульяновской области был доставлен в Следственный комитет. Согласно заявлению источника, он подозревается в коррупционном преступлении. При этом других подробностей инцидента собеседник агентства не сообщает.

Ранее KP.RU сообщал о задержании начальника Главного управления МЧС по Кабардино-Балкарской Республике, генерал-майора внутренней службы Михаила Надежина. Отмечается, что он подозревается в получении взятки в размере 2 млн рублей.