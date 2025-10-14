Роналду стал лучшим бомбардиром отборочных турниров чемпионата мира по футболу

Теперь на счету 40-летнего форварда 40 забитых мячей в квалификациях мундиаля. Он обошёл нападающего сборной Гватемалы Карлоса Руиса (39), завершившего карьеру в 2017 году.
Всего Роналду забил уже 947-й мяч в карьере. Сейчас португалец выступает за клуб «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.
Ранее Life.ru рассказывал, что сборные Испании и Аргентины могут сыграть Финалиссиму в Катаре 28 марта 2026 года. ЧМ-2026 пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.
