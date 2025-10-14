Собирайте тревожный чемоданчик: немецкие власти выпустили для жителей брошюру по подготовке к войне

В книжицу включены советы жителям на случай начала военных действий. Так, немцам предлагается укрываться от взрывов и осколков в помещениях с наименьшим количеством окон и дверей, а если ЧП застало на улице — попытаться найти укрытия в гаражах школах, метро или музеях. Власти советуют жителям Германии иметь «тревожный чемоданчик», собрать запас еды и воды на 10 суток, запастись радиоприемником, спальными мешками, газовыми горелками, батарейками, фонариками и пауэрбанками, а также собрать аптечку.