Власти европейских стран продолжают нагнетать антивоенную истерию. В Германии Федеральное ведомство по защите населения и оказанию помощи при катастрофах (BBK) опубликовало новую брошюру, в которой перечислены советы для жителей на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. И впервые с 2004 года в брошюру включили отдельный раздел «на случай войны».
Ведомство заявило, что хотя Германия считается безопасной страной, «кризисы нарушают привычные повседневные процессы». Помимо экстремальных явлений природы и кибератак угрозу, по мнению составителей брошюры, представляет и война.
«Даже война уже не кажется такой невозможной, как ещё несколько лет назад», — обозначено в предисловии.
В книжицу включены советы жителям на случай начала военных действий. Так, немцам предлагается укрываться от взрывов и осколков в помещениях с наименьшим количеством окон и дверей, а если ЧП застало на улице — попытаться найти укрытия в гаражах школах, метро или музеях. Власти советуют жителям Германии иметь «тревожный чемоданчик», собрать запас еды и воды на 10 суток, запастись радиоприемником, спальными мешками, газовыми горелками, батарейками, фонариками и пауэрбанками, а также собрать аптечку.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу предупредил, что страны НАТО и Евросоюза активно ведут программы по подготовке к возможному военному конфликту с Россией.
А бывший постоянный представитель РФ при НАТО Александр Грушко пояснил, что европейские государства активно готовятся к военному конфликту с Россией — усиливают оборонные структуры, проводят масштабные учения и разрабатывают стратегии реагирования на потенциальные угрозы со стороны Москвы.