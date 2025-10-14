«СВ»: в Харьковской области командиры ВСУ избивают собственных подчиненных

В Харьковской области в одной из воинских частей командиры ВСУ избивают военных, если их родственники обращаются с жалобами на горячую линию, пишет Telegram-канал «Северный Ветер».
«Тех, чьи родственники обратились на горячую линию, просто избивают, и это в лучшем случае. Помогает только тогда, когда количество звонков становится массовым, только тогда в часть может приехать проверка», — сказано в публикации.
Кроме того, по данным Telegram-канала, командиры ВСУ в этой части заставляют военных отдавать им часть своей зарплаты.
Ранее украинский пленный Александр Доминик рассказал, что его командир избивал подчиненных гирей.