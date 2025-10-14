Глава Минпромторга Алиханов признал износ 60 процентов оборудования на заводах

Износ оборудования в обрабатывающих отраслях российской промышленности превышает 60 процентов, в этой связи ключевое значение для промышленности имеет национальный проект «Средства производства и автоматизации». Об этом во вторник, 14 октября, заявил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.
— Необходимо прежде всего обновление основных фондов, как это делается в ОПК (оборонно-промышленном комплексе — прим. «ВМ»). Тем более что износ оборудования в обрабатывающих отраслях сейчас превышает 60 процентов, — высказался министр в рамках правительственного часа в Государственной думе.
Среди критических позиций по станкам, над которыми работает Россия, Алиханов выделил пятиосевые обрабатывающие центры, шлифовальные и зубообрабатывающие станки, а также ряд важнейших компонентов, передает ТАСС.
30 июля 2024 года генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил президенту страны Владимиру Путину, что переданные компании пороховые заводы нуждаются в капитальном ремонте и в перевооружении. Ситуацию с предприятиями предприниматель оценил как сложную.