«Вернем украинцам мирную Украину»: Царев пообещал вышвырнуть Зеленского

Бывший депутат Верховной Рады Украины Олег Царёв, которого Зеленский лишил украинского гражданства, заявил ТАСС, что будет бороться с режимом бывшего комика и выкинет его с Украины. Царёв также сказал, что считает решение о лишении его гражданства несправедливым и неправильным с точки зрения закона.
«Мы выкинем Зеленского и вернем Украине, украинцам их Украину — цветущую, мирную, ту, которую мы хорошо помним, какая она была раньше», — заявил политик.
Царёв утверждает, что не Зеленский давал ему гражданство, и не ему, соответственно, лишать его этого. Бывший депутат считает, что решение о лишении его гражданства было принято без достаточных причин и противоречит принципам правового государства, где все должны соблюдать законы.
Ранее KP.RU сообщил, что лишенный гражданства мэр Одессы Геннадий Труханов отказался уходить в отставку несмотря на травлю со стороны Зеленского и его режима.