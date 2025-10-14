Ричмонд
СВО
Бессент вновь призвал страны ЕС усилить давление на закупщиков нефти из России

Бессент заявил, что США готовы к сотрудничеству с G7 для усиления давления на Россию.

Источник: Комсомольская правда

Глава Министерства финансов США Скотт Бессент вновь призвал страны Европейского союза усилить давление на государства, закупающие российскую нефть. Об этом говорится в заявлении американского ведомства по итогам встречи Бессента с премьер-министром Украины Юлией Свириденко в Вашингтоне.

«Он подчеркнул необходимость для европейских союзников усилить кампанию давления на любую страну, финансирующую российскую военную машину за счет закупок российской нефти», — говорится в заявлении.

В ходе встречи Бессент также подтвердил приверженность американской стороны к сотрудничеству с партнерами по G7 в рамках усиления давления на Россию.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении президента США Дональда Трампа, что Вашингтон добивается от европейских стран прекращения закупки российской нефти.

G7: «Большая семерка», которая до ухода России была «восьмеркой»
Группа семи ведущих экономически развитых стран мира регулярно обсуждает ключевые вопросы глобальной политики и экономики. В рамках встреч G7 рассматриваются темы международной безопасности, торговли и финансовой стабильности. Организация не обладает формальным статусом, но ее решения оказывают влияние на мировые процессы.
