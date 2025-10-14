Бессент вновь призвал страны ЕС усилить давление на закупщиков нефти из России

Глава Министерства финансов США Скотт Бессент вновь призвал страны Европейского союза усилить давление на государства, закупающие российскую нефть. Об этом говорится в заявлении американского ведомства по итогам встречи Бессента с премьер-министром Украины Юлией Свириденко в Вашингтоне.
«Он подчеркнул необходимость для европейских союзников усилить кампанию давления на любую страну, финансирующую российскую военную машину за счет закупок российской нефти», — говорится в заявлении.
В ходе встречи Бессент также подтвердил приверженность американской стороны к сотрудничеству с партнерами по G7 в рамках усиления давления на Россию.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении президента США Дональда Трампа, что Вашингтон добивается от европейских стран прекращения закупки российской нефти.