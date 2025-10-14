В ИКИ РАН предупредили о рекордных вспышках на Солнце 15 октября

На Солнце 15 октября произойдут рекордные за два-три месяца вспышки, сообщила в своем Telegram-канале Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Ученые сообщили, что в сторону Земли направляется очень много плазмы. В среду, 15 октября, ожидается выход на пик вспышек.
«Будут биться рекорды — пока двух-трехмесячные», — говорится в сообщении.
Напомним, по данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН 13 октября на Солнце произошло 15 вспышек, три из которых относятся к сильному уровню M.