В ИКИ РАН предупредили о рекордных вспышках на Солнце 15 октября

В сторону Земли направляется очень много плазмы, сообщили ученые.

Источник: Аргументы и факты

На Солнце 15 октября произойдут рекордные за два-три месяца вспышки, сообщила в своем Telegram-канале Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Ученые сообщили, что в сторону Земли направляется очень много плазмы. В среду, 15 октября, ожидается выход на пик вспышек.

«Будут биться рекорды — пока двух-трехмесячные», — говорится в сообщении.

Напомним, по данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН 13 октября на Солнце произошло 15 вспышек, три из которых относятся к сильному уровню M.