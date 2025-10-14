Зеленский анонсировал «серьезную новость» на следующей неделе

В тот же день президент США Дональд Трамп заявил, что 17 октября лидер киевского режима попросит его передать Украине дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk. Ранее в СМИ появилась информация о том, что американский лидер планирует принять Зеленского в Белом доме в пятницу. Этому визиту предшествовала серия телефонных разговоров двух президентов о возможной продаже Киеву ракет Tomahawk.