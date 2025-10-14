Ричмонд
Зеленский анонсировал «серьезную новость» на следующей неделе

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 14 октября, объявил о новой оборонной договоренности с одной из европейских стран, о которой сообщат на следующей неделе.

По словам лидера киевского режима, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига докладывал о задачах на европейском направлении, а дипломаты офиса президента — о состоянии переговоров по вопросам обороны.

— Дипломаты офиса (президента Украины — прим. «ВМ») также докладывали о наших оборонных договоренностях с одной из стран. Мы готовим серьезную новость на следующую неделю именно с одним из наших партнеров в Европе, — высказался Зеленский, которого цитирует «Газета.Ru».

В тот же день президент США Дональд Трамп заявил, что 17 октября лидер киевского режима попросит его передать Украине дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk. Ранее в СМИ появилась информация о том, что американский лидер планирует принять Зеленского в Белом доме в пятницу. Этому визиту предшествовала серия телефонных разговоров двух президентов о возможной продаже Киеву ракет Tomahawk.

