Специальный пешеходный переход для ежей появился в Сарове (видео)

Пешеходный переход для ежей с «зеброй» и специальным знаком появился в Сарове Нижегородской области на местном терренкуре. Еще там же можно встретить белок, разных птиц и даже лосей. Об этом во вторник, 14 октября, сообщили в пресс-службе городской администрации.

По словам чиновников, этот объект появился благодаря подрядчику, который исполнял контракт. Он обратился с такой идеей к администрации, которая одобрила установку арт-объекта. При этом миниатюрный пешеходный переход носит не только декоративную, но и практическую функцию.

— Не то что там ежиков давили. Но эта тропа идет через лес, по ней люди бегают, ездят на велосипеде — активное такое движение. И вот одна из причин — чтобы поберегли животных, — передает слова представителей саровской администрации издание «Подъем».

Видео использования перехода «по назначению» опубликовал Telegram-канал РИА Новости.

Животным активно помогают и в столице. Специалисты «Мособлпожспаса» спасли утят, которые провалились сквозь решетку дорожной канализации. Прибыв по указанному адресу, спасатели демонтировали решетку, после чего спустились вниз, чтобы достать малышей.