В первых городах Кубани отопительный сезон начнется с 15 октября

Власти Кубани ведут активную подготовку к предстоящему отопительному сезону, который должен начаться в ближайшие дни. Отопительный период стартует во всех муниципалитетах Краснодарского. Согласно нормативным документам, отопление, как правило, запускают после того, как среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней не превышает +8 градусов Цельсия.