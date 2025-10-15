Ричмонд
В первых городах Кубани отопительный сезон начнется с 15 октября

Краснодарский край готовится к началу отопительного сезона.

Источник: Комсомольская правда

Власти Кубани ведут активную подготовку к предстоящему отопительному сезону, который должен начаться в ближайшие дни. Отопительный период стартует во всех муниципалитетах Краснодарского. Согласно нормативным документам, отопление, как правило, запускают после того, как среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней не превышает +8 градусов Цельсия.

Окончательное решение о начале отопительного сезона принимают местные администрации, которые ориентируются на текущие температурные показатели и прогнозы метеорологов.

В первую очередь тепло поступит в социальные учреждения: детские сады, школы, больницы, университеты и объекты культуры. По заявлению заместителя главы Армавира Андрея Петренко, в городе планируют начать подачу тепла с 15 октября.

В Новороссийске, при благоприятных погодных условиях, отопительный сезон начнется 20 октября.

В Краснодаре, Анапе, Ейске и других городах точная дата пока не определена и будет зависеть от фактической погоды.