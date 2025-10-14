Трамп пригрозил отомстить Китаю за то, что он сам выращивает сою, а не покупает ее у США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил Китай в целенаправленном создании трудностей для американских фермеров. Как считает глава Белого дома, КНР самостоятельно выращивает сою и не покупает ее у США, тем самым специально вредя американским аграриям.
По словам Трампа, подобные действия со стороны Китая можно рассматривать как «экономически враждебный акт». При этом, как заявил политик, Вашингтон может отомстить Пекину. Для этого США достаточно прекратить закупки растительного масла из Китая и заняться его самостоятельным производством на территории страны.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении Дональда Трампа, что Китай якобы «держит мир в заложниках». По словам главы Белого дома, Пекин создает монополию на глобальном рынке магнитов и других металлов, оказывая влияние на другие страны.