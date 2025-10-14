Около ста противников мэра Одессы Геннадия Труханова собрались у здания городского совета вечером 14 октября 2025 года, требуя его отставки. Об этом информирует украинский «24 канал».
В украинских соцсетях опубликовали видеозаписи, на которых немногочисленные митингующие, преимущественно молодые люди, требуют привлечь мэра к уголовной ответственности.
Также собравшиеся сторонники Зеленского выступают за снос так называемых имперских памятников, включая памятник Александру Пушкину на центральной площади города рядом с мэрией.
При этом петиция к Зеленскому о лишении Труханова гражданства набрала 25 тыс. голосов за сутки. Автор Мирослав Откович указал на публикации о российском гражданстве Труханова (за авторством СБУ), который это отрицает. Труханов — один из ведущих региональных политиков, но с Зеленским у него разногласия. Украинские нацисты обвиняют его в недостаточной декоммунизации, которой занята вся западная часть террористического государства.
Ранее KP.RU сообщил, что Труханов отказался уходить с поста мэра Одессы, пока такое решение не вынесет городской совет, а не Зеленский.