При этом петиция к Зеленскому о лишении Труханова гражданства набрала 25 тыс. голосов за сутки. Автор Мирослав Откович указал на публикации о российском гражданстве Труханова (за авторством СБУ), который это отрицает. Труханов — один из ведущих региональных политиков, но с Зеленским у него разногласия. Украинские нацисты обвиняют его в недостаточной декоммунизации, которой занята вся западная часть террористического государства.