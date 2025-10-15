Ричмонд
Пособия и зарплаты растут: Мишустин объявил о новом повышении выплат в 2026 году

Размер единого пособия для семей с детьми и беременных женщин в 2026 году увеличится на 6% и составит 18 371 рубль. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии, посвященной реализации макроэкономической политики.

Источник: ДЕЙТА

Он напомнил, что с января 2025 года пособие уже было повышено более чем на 12,5% — до 17 201 рубля. Новое увеличение станет очередным шагом в поддержке семей с детьми и обеспечении стабильного роста социальных выплат.

Кроме того, Мишустин напомнил о планируемом повышении минимального размера оплаты труда. В 2026 году МРОТ вырастет более чем на 20,5% и достигнет 27 093 рублей. По словам председателя правительства, эта мера положительно скажется на уровне жизни примерно 4,5 миллиона работников по всей стране.