Пособия и зарплаты растут: Мишустин объявил о новом повышении выплат в 2026 году

Он напомнил, что с января 2025 года пособие уже было повышено более чем на 12,5% — до 17 201 рубля. Новое увеличение станет очередным шагом в поддержке семей с детьми и обеспечении стабильного роста социальных выплат.
Кроме того, Мишустин напомнил о планируемом повышении минимального размера оплаты труда. В 2026 году МРОТ вырастет более чем на 20,5% и достигнет 27 093 рублей. По словам председателя правительства, эта мера положительно скажется на уровне жизни примерно 4,5 миллиона работников по всей стране.