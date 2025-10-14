Хоккеист «Металлурга» Вовченко захотел через суд забрать сумку бывшей супруги

Хоккеист магнитогорского клуба «Металлург» Даниил Вовченко подал в суд на экс-жену Яну Вовченко-Александрову с целью отсудить у нее купленные им подарки. Об этом она рассказала в соцсети.
Женщина разместила фото судебного документа об оценке стоимости сумки Hermes Bikrin, которую спортсмен собирается вернуть через суд.
— Вы когда-нибудь делили с мужем свою сумку, купленную с ним же вам на день рождения 50 на 50? А я да, стринги мои не дать доносить? — подписала Вовченко-Александрова пост.
Также она показала судебные документы, где экс-муж просит взыскать с нее деньги на оплату судебных расходов.
