Морские перевозки между Калининградом и Санкт-Петербургом будут увеличены

Как сообщает издание «Ведомости Северо-Запад» со ссылкой на пресс-службу компании, в этом году планируется перевезти более 120 тысяч тонн генеральных грузов, что на 20% больше, чем в 2024 году, а также не менее 27 тысяч контейнеров — рост на 17% по сравнению с прошлым годом.
Основной рост объёмов пришёлся на 2024 год, когда «Пеленг» перевёз свыше 100 тысяч тонн грузов, увеличив показатель в четыре раза по сравнению с 2023 годом. Контейнерные перевозки за тот же период выросли в 1,8 раза — до 23 тысяч единиц.
Ключевым фактором роста стало расширение флота компании. В настоящее время «Пеленг» располагает тремя судами — «Мия», «Алиса» и новым судном «Елена», запущенным в июле 2025 года. Последнее принадлежит ООО «Светловский терминал», а «Пеленг» выступает его оператором. Судно длиной 88 метров и грузоподъёмностью 4400 тонн выполняет рейсы три-четыре раза в месяц.
Директор компании Елена Тверезовская отметила, что увеличение вместимости флота благодаря новому судну напрямую повлияло на рост перевозок, а также подчеркнула важность партнёрских отношений с ключевыми заказчиками, которые компания выстраивает последние годы.
Общая вместимость трёх судов составляет около 1000 TEU и 5000 тонн насыпных и генеральных грузов. Судно «Мия» было приобретено в 2023 году, что позволило компании выполнить минимальные инвестиционные требования и получить статус резидента ОЭЗ. В 2024 году к флоту присоединилась «Алиса».
Большая часть перевозок осуществляется собственными судами, а доля привлечённых судов не превышает 15%.
Рост морских перевозок связан и с усилением роли морского транспорта после введения санкций Европейского союза в 2022 году, ограничивших сухопутный транзит российских грузов через территорию стран ЕС.