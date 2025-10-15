Морские перевозки между Калининградом и Санкт-Петербургом будут увеличены

Как сообщает издание «Ведомости Северо-Запад» со ссылкой на пресс-службу компании, в этом году планируется перевезти более 120 тысяч тонн генеральных грузов, что на 20% больше, чем в 2024 году, а также не менее 27 тысяч контейнеров — рост на 17% по сравнению с прошлым годом.