В Британии врачи спасли ребенка, родившегося с «третьим глазом»

В Великобритании врачи спасли ребенка, который родился с редко встречающейся аномалией в виде образования на лбу, пишет The Mirror.
«Беременность Ханны Сакс шла идеально, пока УЗИ на 22-й неделе не выявило у малыша патологию — подозрение на энцефалоцеле», — сказано в материале.
Мальчик по имени Лиам родился на две недели раньше срока с «большим мешочком жидкости на лбу, похожим на пузырь». Впоследствии ребенку провели операцию по удалению образования. Она длилась 11 часов и прошла успешно.
Мать ребенка рассказала, что лечение продолжается, поскольку диагноз сопряжен со множеством других заболеваний. Однако она ни за что на свете не променяла бы свое «настоящее чудо».
