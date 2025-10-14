Губернатор Федорищев объяснил грубое увольнение главы Кинельского района Жидкова: что сказал

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев уволил Юрия Жидкова, который возглавлял Кинельский район. Причиной грубой отставки главы Кинельского района губернатор Самарской области назвал пренебрежение к памяти героев Великой Отечественной войны. Об этом Федорищев написал в MAХ.
«Сегодня в Кинельском районе, на задворках школы, в осенней грязи, увидел камень с разбитой мемориальной табличкой. “На этом месте будет воздвигнут обелиск нашим землякам — участникам Великой Отечественной войны”. Глава района посчитал, что это “просто камень”. А значит, может лежать как мусор. Можно исправить недостаток компетенций, опыта, знаний. Но если в душе вот такое отношение к нашим героям — это край», — написал губернатор.
При это Федорищев подчеркнул, что имя исполняющего обязанности главы района озвучит в ближайшее время.
Ранее он заявлял, что уволил чиновника из-за неудовлетворительного состояния домов культуры, школ и иных объектов в районе.