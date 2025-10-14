Китайский экспорт растет рекордными темпами: вот почему санкции США не дадут результат

Китайский экспорт демонстрирует самый быстрый рост за последние шесть месяцев, несмотря на введённые США тарифы. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Уточняется, что в сентябре объём китайского экспорта увеличился на 8,3% в сравнении с тем же месяцем прошлого года, тогда как в августе прирост составлял 4,4%. При этом поставки в США продолжают снижаться: с апреля наблюдается падение на 27% в годовом выражении.
В то же время экспорт в Европейский союз — а это второй по значимости торговый партнёр Китая — вырос на 14,2%, что стало самым быстрым ростом за более чем три года. Поставки в страны АСЕАН тоже стабильно растут, увеличившись на 15,6%.
Экономисты считают, что влияние американских тарифов на китайскую экономику останется ограниченным, поскольку страна непосредственно поставляет в США лишь около 10% от своего общего экспорта.
