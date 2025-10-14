Ричмонд
Китайский экспорт растет рекордными темпами: вот почему санкции США не дадут результат

WSJ: Экспорт из Китая вырос на 8,3% за год несмотря на тарифы США.

Источник: Комсомольская правда

Китайский экспорт демонстрирует самый быстрый рост за последние шесть месяцев, несмотря на введённые США тарифы. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Уточняется, что в сентябре объём китайского экспорта увеличился на 8,3% в сравнении с тем же месяцем прошлого года, тогда как в августе прирост составлял 4,4%. При этом поставки в США продолжают снижаться: с апреля наблюдается падение на 27% в годовом выражении.

В то же время экспорт в Европейский союз — а это второй по значимости торговый партнёр Китая — вырос на 14,2%, что стало самым быстрым ростом за более чем три года. Поставки в страны АСЕАН тоже стабильно растут, увеличившись на 15,6%.

Экономисты считают, что влияние американских тарифов на китайскую экономику останется ограниченным, поскольку страна непосредственно поставляет в США лишь около 10% от своего общего экспорта.

Ранее в МИД РФ объяснили, зачем США повышает торговые тарифы.

Тем временем, американский лидер Дональд Трамп недавно заявил, что Вашингтон с введением пошлин стали богатейшей страной мира.

