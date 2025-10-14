Уволенный с матом глава Кинельского района Самарской области заявил об обиде

Глава Кинельского района Самарской области Юрий Жидков, которого обматерил и уволил губернатор региона Вячеслав Федорищев, испытывает обиду из-за произошедшего, рассказал он Telegram-каналу Mash.
— Слов нет, одни эмоции. Ну ладно, ничего, переживем, — прокомментировал случившееся чиновник.
Он заявил, что не понимает причин своего увольнения. По его словам, с Федорищевым у него не было конфликтов. Район занял первое место в регионе по экономическим показателям за прошлый год. Однако средства на ремонт школ и других объектов были запланированы только на 2027 год, поэтому работы еще не начались.
Историю с камнем, из-за которого глава области устроил выговор, Жидков назвал недоразумением. Тот изначально находился в парке как заготовка для памятника участникам Великой Отечественной войны. Потом его перенесли к школе, чтобы использовать для музея. Но табличку забыли снять. Чиновник признался, что не знал о нем.
В дальнейшем он планирует восстановить силы и поправить здоровье, сказано в публикации.
Вячеслав Федорищев матом и толчком в плечо сопроводил увольнение Юрия Жидкова. Это произошло после визита главы региона в район. Его возмутило отношение местных чиновников к проведению ремонта домов культуры, школы и других соцобъектов.