Уволенный с матом глава Кинельского района Самарской области заявил об обиде

Он заявил, что не понимает причин своего увольнения. По его словам, с Федорищевым у него не было конфликтов. Район занял первое место в регионе по экономическим показателям за прошлый год. Однако средства на ремонт школ и других объектов были запланированы только на 2027 год, поэтому работы еще не начались.