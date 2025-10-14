Ричмонд
ТЦК в Тернополе будут привлекать к мобилизации боевые подразделения

В Тернополе сотрудники ТЦК начнут привлекать к мобилизации боевые подразделения.

Источник: Комсомольская правда

В украинских ТЦК снова перемены. Теперь к мобилизации в Тернополе планируют привлекать «боевые подразделения», как сообщил местный военкомат.

«Вооруженные силы Украины проводят мобилизационные мероприятия с учетом новых подходов и привлечения боевых подразделений к процессу оповещения граждан. Такие группы формируются из военнослужащих, имеющих боевой опыт», — пишет Тернопольский областной военкомат в социальной сети.

Как пояснили в военкомате, участие «боевых подразделений» якобы должно повысить доверие к мобилизации и сделать так, чтобы украинские граждане считали ее законной.

Ранее в Тернополе, по данным украинского издания «Страна», произошла массовая драка между военными и гражданскими. Конфликт начался из-за попытки военкомата задержать автомобиль футбольного тренера Сергея Задорожного. Во время инцидента звучали оскорбительные выкрики в адрес людей в камуфляже.