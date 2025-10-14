Трамп угрожает пошлинами желающим вступить в БРИКС странам

Дональд Трамп угрожает странам, которые изъявили желание вступить в БРИКС. Президент США заявил, что собирается ввести пошлины на всю продукцию из этих государств. Об этом он сказал на встрече в Белом доме с президентом Аргентины Хавьером Милеем.
«БРИКС был атакой на доллар. И я сказал: “Если вы хотите поиграть в эту игру, я собираюсь ввести пошлины на всю вашу продукцию, поставляемую в США”», — поделился лидер США.
Напомним, в начале июля Трамп уже угрожал странам БРИКС дополнительными 10%-ми пошлинами. Он считает, что страны БРИКС пытаются бросить вызов доминированию доллара, желая изменить финансовые стандарты.
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что БРИКС не противостоит другим странам, а сосредоточен на интересах своих участников. Например, переход на расчеты в национальных валютах стал реакцией на ограничения в использовании доллара, а не стремлением вытеснить его.
В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также подчеркнул, что участники объединения стран БРИКС не направляют свою деятельность против других государств.