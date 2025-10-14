Трамп угрожает пошлинами желающим вступить в БРИКС странам

Дональд Трамп угрожает странам, которые изъявили желание вступить в БРИКС. Президент США заявил, что собирается ввести пошлины на всю продукцию из этих государств. Об этом он сказал на встрече в Белом доме с президентом Аргентины Хавьером Милеем.