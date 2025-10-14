Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп угрожает пошлинами желающим вступить в БРИКС странам

Трамп заявил, что ряд стран якобы выходят из БРИКС.

Источник: Комсомольская правда

Дональд Трамп угрожает странам, которые изъявили желание вступить в БРИКС. Президент США заявил, что собирается ввести пошлины на всю продукцию из этих государств. Об этом он сказал на встрече в Белом доме с президентом Аргентины Хавьером Милеем.

«БРИКС был атакой на доллар. И я сказал: “Если вы хотите поиграть в эту игру, я собираюсь ввести пошлины на всю вашу продукцию, поставляемую в США”», — поделился лидер США.

Напомним, в начале июля Трамп уже угрожал странам БРИКС дополнительными 10%-ми пошлинами. Он считает, что страны БРИКС пытаются бросить вызов доминированию доллара, желая изменить финансовые стандарты.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что БРИКС не противостоит другим странам, а сосредоточен на интересах своих участников. Например, переход на расчеты в национальных валютах стал реакцией на ограничения в использовании доллара, а не стремлением вытеснить его.

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также подчеркнул, что участники объединения стран БРИКС не направляют свою деятельность против других государств.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше