Самарский губернатор объяснил увольнение с матом главы Кинельского района

— Отдельно хочу сказать про отношение к самому важному — памяти о героях. В Кинельском районе, на задворках школы, в осенней грязи, я увидел камень с разбитой мемориальной табличкой: «На этом месте будет воздвигнут обелиск нашим землякам — участникам Великой Отечественной войны». Глава района заявил, что это «просто камень». А значит, может лежать как мусор. Можно исправить недостаток компетенций, опыта и знаний. Но если в душе вот такое отношение к нашим героям — это край. Слишком эмоционально? Да. Уволен, — написал он в своем канале в мессенджере MAX.