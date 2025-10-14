Самарский губернатор объяснил увольнение с матом главы Кинельского района

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев объяснил грубое увольнение главы Кинельского района Юрия Жидкова тем, что тот пренебрежительно отнесся к памяти героев Великой Отечественной войны.
— Отдельно хочу сказать про отношение к самому важному — памяти о героях. В Кинельском районе, на задворках школы, в осенней грязи, я увидел камень с разбитой мемориальной табличкой: «На этом месте будет воздвигнут обелиск нашим землякам — участникам Великой Отечественной войны». Глава района заявил, что это «просто камень». А значит, может лежать как мусор. Можно исправить недостаток компетенций, опыта и знаний. Но если в душе вот такое отношение к нашим героям — это край. Слишком эмоционально? Да. Уволен, — написал он в своем канале в мессенджере MAX.
Вячеслав Федорищев матом и толчком в плечо сопроводил увольнение Юрия Жидкова. Это произошло после визита главы региона в район. Его возмутило отношение местных чиновников к проведению ремонта домов культуры, школы и других соцобъектов.
Юрий Жидков, которого обматерил и уволил губернатор региона Вячеслав Федорищев, испытывает обиду из-за произошедшего.
Он заявил, что не понимает причин своего увольнения. По его словам, с Федорищевым у него не было конфликтов.