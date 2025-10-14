Ричмонд
Рынок США потерял $450 млрд из-за угроз Трампа: хватило семи минут

Рынок США рухнул после угроз Трампа о производстве масла вместо импорта из Китая.

Источник: Комсомольская правда

Угрозы миру от президента США Дональда Трампа, кажется, вовсе не идут на пользу Америке, чтобы «вновь сделать ее великой». Всего за семь минут американские инвесторы потеряли $450 млрд. Стремительное падение рынка произошло после угрозы Трампа отказаться от импорта китайского растительного масла в пользу собственного производства.

Так, накануне глава Белого дома заявил, что Китай намеренно вредит американским аграриям. Трамп считает, что КНР, самостоятельно выращивая сою и отказываясь от ее импорта из Америки, создает трудности для фермеров.

Кроме этого, на днях Трамп подтвердил намерение ввести против Китая новые торговые пошлины в размере 100% с 1 ноября. При этом американский лидер подчеркнул, что до этого момента еще далеко, назвав оставшийся срок «целой вечностью».

