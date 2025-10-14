Во Флориде у дельфинов обнаружили опасную для человека мутацию мозга

Цианобактерии активно размножаются в тёплых и богатых питательными веществами водоёмах, особенно там, где в море попадают сельскохозяйственные стоки, содержащие азот и фосфор. Во время так называемого «цветения воды» эти микробы производят опасные токсины, среди которых β-N-метиламино-L-аланин (BMAA), 2,4-диаминомасляная кислота (2,4-DAB) и N-2-аминоэтилглицин (AEG) — вещества, способные вызывать серьёзные повреждения нервной системы.