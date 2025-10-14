Во Флориде у дельфинов обнаружили опасную для человека мутацию мозга

Американские исследователи выявили тревожную связь между выброшенными на берег дельфинами и токсином, вызывающим повреждения мозга, схожие с проявлениями болезни Альцгеймера. Учёные предупреждают, что это открытие может иметь серьёзные последствия для миллионов людей, проживающих вдоль побережья США.
В ходе исследования специалисты изучили 20 дельфинов, выброшенных на берег в районе лагуны Индиан-Ривер во Флориде, и обнаружили в их организмах высокие концентрации токсичных веществ, вырабатываемых цианобактериями — сине-зелёными водорослями.
Эти микроорганизмы выделяют соединения, наносящие вред нервным клеткам и поражающие участки мозга, отвечающие за память и когнитивные функции. У дельфинов также были выявлены характерные признаки нейродегенеративных заболеваний — скопления белковых бляшек и спутанные волокна, нарушающие работу мозга.
Цианобактерии активно размножаются в тёплых и богатых питательными веществами водоёмах, особенно там, где в море попадают сельскохозяйственные стоки, содержащие азот и фосфор. Во время так называемого «цветения воды» эти микробы производят опасные токсины, среди которых β-N-метиламино-L-аланин (BMAA), 2,4-диаминомасляная кислота (2,4-DAB) и N-2-аминоэтилглицин (AEG) — вещества, способные вызывать серьёзные повреждения нервной системы.
