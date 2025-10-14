Сборная России по футболу впервые одержала победу над командой из Южной Америки

Последний раз россияне встречались с южноамериканской командой на чемпионате мира 2018 года, где на групповом этапе уступили Уругваю со счетом 0:3. С этой же сборной в 2012 году был зафиксирован ничейный результат 1:1 в товарищеской встрече. Наибольшее число матчей — шесть — россияне провели против Бразилии, которые завершились четырьмя поражениями и двумя ничьими. Две игры с Аргентиной закончились поражениями российской команды, а одна встреча с Чили — ничьей.