Сборная России по футболу впервые одержала победу над командой из Южной Америки

Национальная сборная России по футболу установила историческое достижение, впервые одержав победу над представителем Южной Америки. Это знаковое событие произошло в матче с командой Боливии, который завершился со счетом 3:0 в пользу российских футболистов.
До этой игры история противостояний сборной России с южноамериканскими сборными насчитывала одиннадцать официальных встреч, ни в одной из которых российской команде не удавалось победить. Статистика предыдущих матчей была неутешительной: семь поражений и четыре ничьих.
Последний раз россияне встречались с южноамериканской командой на чемпионате мира 2018 года, где на групповом этапе уступили Уругваю со счетом 0:3. С этой же сборной в 2012 году был зафиксирован ничейный результат 1:1 в товарищеской встрече. Наибольшее число матчей — шесть — россияне провели против Бразилии, которые завершились четырьмя поражениями и двумя ничьими. Две игры с Аргентиной закончились поражениями российской команды, а одна встреча с Чили — ничьей.
В ноябре текущего года сборная России продолжит серию товарищеских матчей с командами из Южной Америки. В планах встречи со сборными Перу 12 ноября в Санкт-Петербурге и Чили 15 ноября в Сочи.
Ранее сообщалось, что челябинский «Трактор» проиграл в домашнем матче.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.