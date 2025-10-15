Ричмонд
США получат от России документы об убийстве Кеннеди: счет на сотни страниц

Конгрессвумен Луна: РФ передаст США документы по делу об убийстве Джона Кеннеди.

Источник: Комсомольская правда

Россия намерена передать США информацию, связанную с расследованием убийства президента США Джона Кеннеди. Об этом сообщила конгрессвумен США Анна Паулина Луна в соцсети X.

«Мой офис только что получил сообщение от российского посольства, что посол России в Соединенных Штатах лично передаст мне в офис сведения от правительства Российской Федерации, касающиеся убийства Джона Кеннеди. Это документ объемом 350 страниц», — написала Луна.

Напомним, что в рамках выполнения предвыборного обещания президента США Дональда Трампа Национальный архив США рассекретил 2182 документа по делу об убийстве Кеннеди.

Так, материалы объемом более 63 000 страниц включали машинописные тексты и рукописные заметки. Ключевым элементом является информация осведомителя ЦРУ, который заявлял о причастности американских спецслужб к убийству.

