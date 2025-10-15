С маски спрошено: в «Геликоне» поставили оперу о губительной страсти

«Маддалену» можно назвать первой серьезной оперой Сергея Прокофьева, если не считать детских опусов. Ее он написал в 1911 году, будучи студентом Санкт-Петербургской консерватории. 20-летний композитор хотел инсценировать «Маддалену» силами студенческого театра, но партии оказались слишком сложными, они и по сей день непросты для исполнения. С тех пор никто не брался за сочинение Сергея Прокофьева. Рукопись «Маддалены» считалась утраченной, пока в 1954 году ее не обнаружили в Париже в архиве «Российского музыкального издательства». Впервые оперу инсценировали в Австрии спустя 70 лет после написания.