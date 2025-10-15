С маски спрошено: в «Геликоне» поставили оперу о губительной страсти

Самую таинственную оперу Сергея Прокофьева «Маддалена» представили в «Геликон-опере». Зрители увидели историю рыжеволосой бестии, которая своими чарами довела до могилы влюбленных в нее мужчин. Эксклюзивная особенность постановки — ночной венецианский карнавал перед спектаклем. В Белоколонном зале облаченные в роскошные платья, пряча лица за масками, артисты разыгрывают историю в стиле комедии дель арте. «Известия» побывали на премьере и погрузились в кровавый полумрак оперы «Маддалена».
Первая взрослая опера Сергея Прокофьева.
Приобретавших билет на «Маддалену» зрителей предупреждали: «Приходите на спектакль за полчаса, а лучше — пораньше». Пока в Белоколонном зале княгини Шаховской шли последние приготовления к премьере в «Геликон-опере», в фойе Сергея Зимина уже создали таинственную обстановку. Софиты освещали красными огнями пространство, стены украшали атрибуты ночного венецианского карнавала. Гостей встречали Коломбина и Панталоне. Они предлагали насладиться бокалом игристого.
Фото: пресс-служба «Геликон-оперы».
— Добрый вечер, сеньоры. Я, баронесса Франческа Боргезе, утверждаю: в мире нет ничего радостней, чем карнавал, — прячась за маской, приветствует красавица в кринолине, актриса Ксения Лисанская.
Ночной венецианский карнавал по канонам комедии дель арте дублирует историю, которую предстоит увидеть зрителям в зале. Гавоты и менуэты артист хора исполняет под музыку Генделя и Респиги.
Фото: пресс-служба «Геликон-оперы».
«Маддалену» можно назвать первой серьезной оперой Сергея Прокофьева, если не считать детских опусов. Ее он написал в 1911 году, будучи студентом Санкт-Петербургской консерватории. 20-летний композитор хотел инсценировать «Маддалену» силами студенческого театра, но партии оказались слишком сложными, они и по сей день непросты для исполнения. С тех пор никто не брался за сочинение Сергея Прокофьева. Рукопись «Маддалены» считалась утраченной, пока в 1954 году ее не обнаружили в Париже в архиве «Российского музыкального издательства». Впервые оперу инсценировали в Австрии спустя 70 лет после написания.
Рыжая-бесстыжая.
Спектакль всего в одно действие. За происходящим на сцене зрители следят как за детективной историей.
— «Короткометражная» «Маддалена» — своего рода опера-триллер, где события развиваются очень быстро, а напряжение и накал страстей постоянно растут, — уверен дирижер-постановщик Валерий Кирьянов.
Фото: пресс-служба «Геликон-оперы».
Действие разворачивается в Венеции. Художник-постановщик, заслуженный работник культуры РФ Ростислав Протасов создал дворцовые палаты в камерном пространстве Белоколонного зала княгини Шаховской. За большими окнами-экранами в лучах заката проплывают гондолы с влюбленными. Рыжеволосая красавица Маддалена (сопрано Ольга Толкмит) томится в ожидании возвращения мужа, художника Дженаро (тенор Давид Посулихин). Вскоре на пороге появляется супруг. Их любовную идиллию прерывает стук в дверь. Алхимик Стеньо (баритон Дмитрий Янковский) в возбужденном состоянии пугает Маддалену, и она скрывается за занавесом. Гостя трясет, будто за углом он повстречался с самим дьяволом.
Дмитрий Янковский создает такое напряжение на сцене, что за его рассказом хочется внимательно следить. И вот ты уже ловишь себя на мысли, что буквально подаешься вперед с кресла, чтобы не пропустить ничего.
Фото: И. Шымчак.
Дженаро предстоит услышать историю, которая будоражит его друга. Стеньо в горячке рассказывает о любовных похождениях со знойной красоткой. Но в подробных описаниях страстной девушки Дженаро узнает свою Маддалену. Похождение жены становится поводом для разборок с коварной обманщицей. Но Маддалена, оправдываясь за грехи, подстрекает соперников к поединку. В смертельной схватке гибнут оба. А интриганка с подавляющей сексуальностью лишь улыбается и признается, что не любила никого из них.
Сильная женщина не плачет у окна.
Маддалена должна быть не просто красавицей, но еще и соблазнительницей. Художник по гриму Наталья Блинкова сказала, что она подбирала цвет линз под цвет волос, кожи и типаж артистки. А так как в постановке три состава, то у каждой из артисток был свой парик. Ольге Толкмит подошли ярко-зеленые глаза. Галине Барош — голубые, а Юлии Ситниковой — линзы цвета морской воды.
Фото: И. Шымчак.
Либретто для оперы написал сам Сергей Прокофьев. За основу он взял пьесу в стихах «Маддалена» Магды Ливен. А петербургскую поэтессу на сочинение вдохновила «Флорентийская трагедия» Оскара Уайльда. В 1914 году эта литературная основа подвигла на написание оперы и итальянца Карло Равасегна. А еще страстная итальянка, сводившая с ума мужчин, дала повод для полета фантазии поляку Александру фон Цемлинскому. Заинтересовался «Флорентийской трагедией» и Джакомо Пуччини, но впоследствии отказался от этой истории. Признание получило лишь сочинение Сергея Прокофьева.
— Мне кажется, композитора привлекла мощная харизма этой женщины, — считает режиссер-постановщик Илья Ильин. — Такие, как она, могли бы управлять миром, но не в силах справиться со своими собственными страстями. Маддалена — женщина-загадка, в том числе и для себя. А возможно, она мистификатор.
Фото: И. Шымчак.
Режиссер утверждает, что Маддалена очень современна. Она самодостаточна, и ей свойственен гиперболизированный эгоцентризм. Тем интереснее зрителям строить свои версии, что заставило красавицу жестоко поступить с любившими ее мужчинами. Может, Маддалена не кто иной, как демон в юбке. И прекрасное личико — лишь маска. Кто-то увидит в ней несчастную женщину, не умеющую любить. Темна венецианская ночь, так сразу и не разберешь, кто прав и кто виноват.