Что можно и нельзя делать в Куприянов день 15 октября на второй день зимы

Православная церковь 15 октября вспоминает святых Куприяна и Устину. В народе празднуют Куприянов день. К слову, его считали вторым днем зимы. Это связано с тем, что Покров Пресвятой Богородицы, который отметили православные верующие 14 октября, был первым зимним праздником.
Что нельзя делать 15 октября.
Не следует планировать поездки и уезжать на дальние расстояния. День не подходит для переезда. Кроме того, нельзя принимать подарки от чужих людей. Считалось, что с ними можно забрать и чужие болезни.
Что можно делать 15 октября.
По традиции, в названный день было принято сеять на огороде морковь, свеклу, лук и укроп. А еще 15 октября женщины занимались рукоделием.
Согласно приметам, холодный ветер и дождь предвещают суровую зиму. В том случае, если небо 15 октября ясное, то ждали заморозков. Вместе с тем если снег выпал в данный день, то зима наступит уже через 40 дней.
