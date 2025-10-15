Слуцкий предложил обязать УК отчитываться, на что идут деньги жильцов

«Управляющие компании, ТСЖ и ЖСК должны ежеквартально информировать жителей о результатах своей работы не только через ГИС ЖКХ, но и на собственных сайтах… чтобы каждый мог видеть, как расходуются его деньги», — сказал Слуцкий. Он отметил, что сейчас состояние жилищно-коммунального хозяйства все чаще вызывает обеспокоенность граждан, становится причиной многочисленных жалоб и оправданного недовольства населения.