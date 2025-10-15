Народный календарь. Почему 18 октября нужно пойти на свидание в красной одежде

Православные 18 октября чтут память святой мученицы Харитины. В старину к этой дате заканчивались полевые и огородные работы, и крестьяне приступали к домашним делам. Женщины садились за ткацкие станки и начинали ткать холсты.
Мужчины также не оставались без дела. На Харитину они начинали валять валенки и приговаривали: «Отстал от ночи день — запнулся валенком за пень». В этот день было принято заниматься любым видом рукоделия.
Также считалось, что эта дата хорошо подходит для романтических встреч. На свидание 18 октября следует прийти в красной одежде — согласно примете, это повышает шанс на завязывание серьезных отношений.
При этом на Харитину нельзя лениться и спать до обеда, это может навлечь на человека неприятности. Зависть и ссоры также запрещены, иначе случится большая беда. Также на Харитину нельзя переедать.
Приметы погоды:
Ветра нет — скоро похолодает.
Вороны и галки вьются в воздухе, а облака идут против ветра — к снегу.
Птицы долго на юг улетают — зима суровой будет.
Туман после восхода солнца исчез — погода хорошей будет.
Именины отмечают: Гавриил, Матвей, Евдоким, Алексей, Петр, Иннокентий, Тихон, Макар, Григорий, Денис.