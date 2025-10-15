Ричмонд
День мытья рук и День собирания осенних листьев: какие праздники отмечают в России и мире 15 октября

15 октября в России и мире отмечают множество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Например, в эту дату справляют День мытья рук, День собирания осенних листьев и День мопса.

День мытья рук.

День мытья рук был учрежден Детским фондом ООН в 2008 году. Этот праздник направлен на осведомление о важности соблюдения гигиены рук для предотвращения инфекционных заболеваний. В эту дату родители рассказывают своим детям, почему мыть руки так важно.

День собирания осенних листьев.

В середине октября на улицах городов можно найти большое количество листьев, лежащих на асфальте, поэтому 15 октября решили отмечать День собирания опавших листьев. В этот праздник принято создавать букеты из листьев, делать аппликации и поделки с детьми, гулять в парке и устраивать осенние фотосессии.

День мопса.

День мопса создан с целью подчеркнуть особенность и значимость этой породы собак. 15 октября проходят парады и выставки мопсов, встречи их хозяев, конкурсы на лучший костюм для этих собак и другие тематические мероприятия.

