День мытья рук и День собирания осенних листьев: какие праздники отмечают в России и мире 15 октября

День мытья рук был учрежден Детским фондом ООН в 2008 году. Этот праздник направлен на осведомление о важности соблюдения гигиены рук для предотвращения инфекционных заболеваний. В эту дату родители рассказывают своим детям, почему мыть руки так важно.