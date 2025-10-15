Москва и москвич: Музей русского импрессионизма воспел «короля репортеров»

Чтобы понять, кем был Гиляровский, стоит подняться на второй этаж. Там расположилась часть экспозиции, создающая портрет этой многогранной личности. О жизненных испытаниях он рассказал в своей книге «Мои скитания». Выдержки из нее иллюстрируются картинами и гравюрами известных художников. Вот на стене графические наброски Репина к его полотну «Бурлаки на Волге». Потому что Гиляровский, живший в эпоху очередной промышленной революции, юношей застал еще волжских бурлаков и сам работал с ними, когда сочинял свои первые стихи.