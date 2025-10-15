Москва и москвич: Музей русского импрессионизма воспел «короля репортеров»

Впервые в столице — портрет Владимира Гиляровского кисти Сергея Малютина. А также шедевры Репина, Серова, Кандинского, Коровина, Гончаровой, Дейнеки и других художников. Их можно увидеть на масштабной выставке Музея русского импрессионизма и Политехнического музея, приуроченной к юбилею легендарного писателя и журналиста. В нее вошло 232 произведения из 55 музейных и 11 частных собраний, включая Политехнический, Русский и Государственный исторический музей. «Известия» побывали на вернисаже.
Бурлак-литератор.
Три этажа Музея русского импрессионизма отданы под масштабную экспозицию. Выставка «Свой человек. Владимир Гиляровский» открывается 16 октября и продлится три месяца. 8 декабря исполнится 170 лет со дня рождения писателя и краеведа Владимира Алексеевича Гиляровского. Кураторы готовили эту экспозицию полтора года. Для участия привлекли 55 музеев и 11 частных собраний из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Перми, Барнаула и других городов.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем.
Когда говоришь «Гиляровский», все сразу вспоминают его самый известный до сих пор труд «Москва и москвичи». Воспевший столицу дядя Гиляй, как его все звали, родился в сотнях километров от нее, в Вологодской губернии. Человек многогранный, щедро одаренный талантами, Владимир Гиляровский попробовал себя в разных профессиях. Был циркачом, актером, бурлаком, поэтом, журналистом, писателем, коллекционером. Своим его считали и обитатели городских трущоб, и богемные круги. Выставка — иллюстрация яркой и содержательной биографии человека, ставшего легендой.
— Гиляровский прожил жизнь, которая похожа на кино, — рассказала директор Музея русского импрессионизма Юлия Петрова. — Он создал вокруг себя множество легенд, сочинил мифы и описал Москву так, что мы в это поверили. Меняющийся, ни на что не похожий город стал частью его самого. Выставка посвящена Гиляровскому, его жизни, людям, с которыми его сводила судьба, и, конечно, Москве, которую он любил.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем.
Чтобы понять, кем был Гиляровский, стоит подняться на второй этаж. Там расположилась часть экспозиции, создающая портрет этой многогранной личности. О жизненных испытаниях он рассказал в своей книге «Мои скитания». Выдержки из нее иллюстрируются картинами и гравюрами известных художников. Вот на стене графические наброски Репина к его полотну «Бурлаки на Волге». Потому что Гиляровский, живший в эпоху очередной промышленной революции, юношей застал еще волжских бурлаков и сам работал с ними, когда сочинял свои первые стихи.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем’Бурлаки на Волге".
Начало своих литературных опытов Владимир Гиляровский относит к 1870-м годам. А в 1882 году в газете «Московский листок» он начал вести хронику происшествий. Освещая убийства, пожары, ограбления, железнодорожные катастрофы, Гиляровский обзавелся множеством информаторов. Сторожа на вокзалах, полицейские, обитатели трущоб снабжали его самыми последними известиями. Его называли «летучий репортер». Учителем Гиляровского стал издатель и редактор газеты Николай Пастухов. Именно он дал ему важный профессиональный совет: «Будь как вор на ярмарке! Репортерское дело — такое».
В окружении Гиляровского было много известных людей. В экспозиции представлены несколько их портретов: Максима Горького писал Валентин Серов, Федора Шаляпина — Николай Харитонов, Александра Куприна — Виктор Дени.
Путеводитель на все времена.
Основной раздел выставки размещен на цокольном этаже. Он посвящен мифу о Москве, созданному Владимиром Гиляровским. Проходя по залу, ты будто перелистываешь страницы его книги «Москва и Москвичи» с иллюстрациями Серова, Дейнеки, Гончаровой, Маковского, Верещагина, Пастернака, Корина. Шедевр за шедевром. И каждый поражает воображение. А встречает гостей портрет Гиляровского кисти Сергея Малютина. Хрестоматийное изображение получило высокую оценку Ильи Репина. Полотно — жемчужина собрания Астраханской государственной картинной галереи им. П. М. Догадина. В Москве его выставляют впервые.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем’Портрет Владимира Гиляровского".
Экспозицию связывают пять инсталляций современного художника Михаила Рубанкова. В них воплотился динамизм Гиляровского. Десятки электрических проводов переплетаются и гудят, как только приближаешься к ним. А композиция «Не обманешь — не продашь» напоминает скобяную лавку с железными предметами, нужными в хозяйстве. Здесь и колонна, в которой показывают черно-белую хронику начала века. И тут же перечисляются названия московских улочек и районов: Неглинка, Солянка, Самотека, Столешники, Хитровка…
Можно увидеть, как выглядела Москва 150 лет назад. Иван Пелевин запечатлел Лубянскую площадь осенью, Виктор Коленда — Никольскую улицу, Леонард Туржанский — извозчика на упряжке лошадей. Можно увидеть трактирщика. Как писал Гиляровский, с холоду извозчик любил зайти в заведение и съесть что-нибудь пожирнее, например, свиную щековину. Обязательным был гороховый кисель, а еще калачи и ситнички подовые на отрубях. На графике Александра Дейнеки можно рассмотреть, как хороши были работницы у ткацкого станка и обольстительны танцовщицы в кабаре.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем.
Аудиогид для выставки записала команда Фёклы Толстой. Для слабовидящих посетителей на выставке есть тактильные станции с описанием некоторых картин.
Технический прогресс для литератора.
Особенность этого проекта в том, что здесь художественная составляющая взаимодействует с научно-технической. Соорганизатором выставки стал Политехнический музей. Из его собрания предоставлены уникальные экспонаты в идеальном состоянии. На третьем этаже Музея русского импрессионизма создали пространство, посвященное технологиям в жизни Гиляровского. Дорожный велосипед BSA с закрытой рамой, портативный счетный прибор «Счислитель Куммера», проекционный аппарат «Волшебный фонарь», киносъемочный аппарат Pathé-Baby.
— Как бы сейчас сказали, Владимир Алексеевич был техно-оптимистом, — говорит куратор выставки Анастасия Винокурова. — Он одним из первых провел в квартиру телефон, ходил по городу с портативным фотоаппаратом. Гиляровский поднимался на воздушном шаре и описывал эксперименты авиатора Уточкина. Он был смелым и отважным. Нам хотелось рассказать и об этом тоже.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем.
Политехнический музей всегда притягивал к своему собранию лучшие умы эпохи. Среди таких людей был и Владимир Гиляровский.
— Это было время научно-технической революции и прогресса, многочисленных открытий, внедрения в жизнь новинок техники, — рассказала главный хранитель Политехнического музея Алла Нудель. — Владимир Алексеевич многое из того, что появлялось в Москве, использовал в своей работе. Подбирая предметы, мы старались отразить то, что Гиляровский мог бы применить в своей работе, что могло бы сделать ее лучше, точнее, отразить те события, свидетелем которых он стал. В своих трудах он знакомил современников с этими изобретениями.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем.
Тут же, на третьем этаже, есть зона, посвященная современным технологиям, над которой работал «Яндекс». Как считает вице-президент по корпоративным отношениям и взаимодействию с государственными органами компании Павел Демидов, сейчас бы Гиляровский обязательно обратил внимание на искусственный интеллект и изучил его возможности. И тестировал бы его придирчиво и скрупулезно.
Выставка будет работать до 25 января.