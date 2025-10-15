«Когда нация вырывает из своего культурного контекста мировые имена, она обедняет себя»

Причем я наблюдаю, что прекрасные учителя сохранились в провинции, в каких-то сельских школах. Особенно это преподаватели старшего поколения. У меня есть любимый проект — школа критики имени Валентина Курбатова. Он меня осчастливил, потому что удалось найти много ярких, способных, умных, думающих молодых людей. Причем есть совсем юные — 2006 года рождения. Они любят и умеют читать, размышлять, смотреть фильмы и анализировать, рассуждать о содержании. Многие учатся в московских или питерских учебных заведениях, но выросли в глубинке. В какой-то момент я тоже думал, что всё пропало. Но такие люди есть, их просто нужно уметь находить. И нам это удается.