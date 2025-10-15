Календарь на 15 октября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Каждый год 15 октября миру напоминают простую вещь: чистые руки спасают от многих заболеваний. Ведь на коже рук живут миллионы микробов, а регулярное мытье с мылом разрывает цепочки заражения. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, так можно предупредить примерно каждый третий случай диарейных болезней и каждый пятый случай респираторных инфекций вроде простуды и гриппа. При этом на планете все еще 3 из 10 людей не имеют дома базовых условий для мытья рук с водой и мылом. В этот день школы и клиники проводят уроки гигиены, устраивают «минуты чистых рук» и напоминают: вода, мыло, 20 секунд — и микробам куда сложнее пройти дальше.