В Мосгордуме предложили расширить перечень целей добровольчества

«Обучение навыкам первой помощи, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций, требует отдельного закрепления в качестве одного из пунктов перечня целей добровольческой деятельности. Это даст возможность на новом уровне развивать это направление. В условиях ведения СВО особенно жители приграничья и новых регионов должны понимать свои действия и уметь оказать помощь тем, кто рядом. Нужно настроить массовую просветительскую работу. Ведь при атаке дрона, как и артиллерийском обстреле, счет идет на минуты, в которые важно правильно оказать помощь», — рассказала РИА Новости Воропаева.