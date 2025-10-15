Суд Баку отправил под домашний арест экс-главу администрации президента Мехтиева

Мехтиев возглавлял администрацию президента с 1995 по 2019 год, а затем Национальную академию наук до 2022 года. Суд удовлетворил ходатайство следствия и назначил домашний арест сроком на четыре месяца, подчеркнув необходимость дальнейшего расследования.