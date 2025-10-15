Ричмонд
Суд Баку отправил под домашний арест экс-главу администрации президента Мехтиева

Бывший руководитель администрации президента Азербайджана Рамиз Мехтиев оказался под домашним арестом по тяжким уголовным статьям. Его обвинили в захвате государственной власти, государственной измене и легализации имущества, приобретённого преступным путём.

Источник: Life.ru

Мехтиев возглавлял администрацию президента с 1995 по 2019 год, а затем Национальную академию наук до 2022 года. Суд удовлетворил ходатайство следствия и назначил домашний арест сроком на четыре месяца, подчеркнув необходимость дальнейшего расследования.

Следственные органы продолжают работу по делу, уточняя детали предполагаемых преступных действий бывшего топ-чиновника.

Ранее Life.ru сообщал, что контакты России и Азербайджана полностью не прерывались даже в сложные периоды отношений. Москва и Баку продолжали диалог по разным линиям, включая экономическое и торговое сотрудничество. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что контакты шли без пауз.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

