«Уволен, на***»: что известно о жестком увольнении губернатором Самарской области своего подчиненного

Экс-глава района уточнил, что памятный камень изначально находился в парке в качестве фундамента для мемориала в честь участников Великой Отечественной войны. После камень переместили к зданию школы. Жидков отметил, что все значимые инициативы района согласовывались с администрацией области, а выделение средств на ремонт школ и других объектов предусмотрено лишь в бюджете на 2027 год.