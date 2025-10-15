Ричмонд
В Азербайджане арестовали бывшего главу администрации Алиевых Мехтиева

Суд в Баку арестовал бывшего главу администрации президента Ильхама Алиева Рамиза Мехтиева по делу об измене. Об этом во вторник, 14 октября, сообщило издание haqqin.az.

87-летнего Мехтиева обвинили в госизмене, отмывании преступно нажитых средств и попытке захвата власти. Он занимал должность главы администрации Алиева с 1995 по 2019 год. Его арестовали на четыре месяца, сказано в статье.

Мехтиев в 1988 году возглавил отдел Института общественно-политических исследований и информации Академии наук Азербайджана. В 1993 году он защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора философских наук по теме «Межнациональные отношения: теоретические и политические проблемы». Через год Мехтиев стал заведующим отдела аппарата президента при Гейдаре Алиеве, а в 1995 году — главой администрации.

Гейдар Алиев был президентом с 1993 до 2003 года. После этого главой Азербайджана стал его сын Ильхам Алиев.

9 сентября Мещанский столичный суд арестовал предпринимателя Сергея Деревянко, который проходит по делу о госизмене. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

