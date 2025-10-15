В Республике Алтай запретят продажу алкоголя по выходным

Власти Республики Алтай планируют ввести ограничения на продажу алкоголя, табака и курительных смесей, сообщил глава региона Андрей Турчак. Поводом для такого решения стал высокий уровень смертности населения. По данным Минздрава, с 2024 года этот показатель превысил рождаемость, а среди основных причин — злоупотребление спиртным. Соответствующий проект постановления республиканского правительства должны подготовить в течение недели.
На территории Республики Алтай вскоре введут ограничения на продажу алкоголя, табака, курительных смесей, вейпов и компонентов к ним, сообщил глава республики Андрей Турчак. По его словам, властям придется пойти на эти меры из-за ухудшения демографических показателей: с 2024 года смертность в Республике превышает рождаемость, поэтому «Минздрав бьет тревогу».
«Уровень смертности в Республике с прошлого года превышает рождаемость. Основные причины — внешние, среди которых пьяные ДТП и отравления, в первую очередь алкоголем, а также медицинские — это болезни системы кровообращения и онкология», — написал Турчак.
Предлагаемые меры:
— Полный запрет алкомаркетов и розничной продажи алкоголя в многоквартирных жилых домах и вблизи детских садов и школ;
Турчак пояснил, что существующие в домах алкомаркеты «в народе заслуженно прозвали “чушка-барами”, а количество ЧП с потасовками и драками в них зашкаливает». По его словам, у властей «нет цели закрыть ту или иную точку или торговую сеть»: тем, кто сегодня торгует алкоголем в жилом секторе, предложат перейти на продажу продуктов. Он выразил мнение, что «такие примеры есть в регионах России, и они работают». Минэкономразвития региона должно за неделю подготовить проект постановления.
«Еще раз подчеркну: это ограничения не ради запретов, а ради здоровья наших жителей, наших детей и внуков — ради здорового будущего Республики Алтай», — написал Турчак.
Отзывы экспертов.
Предполагаемые ограничения на продажу спиртного в Республике Алтай не повлияют на туристический поток — такое мнение в беседе с NEWS.ru выразила турэксперт Наталия Ансталь.
«Не думаю, что людей, которые хотят слетать на Алтай, ограничит вопрос о покупке алкоголя. В первую очередь они едут не за покупкой спиртного и не для того, чтобы его там распивать, а для того, чтобы познакомиться с регионом, посмотреть его красоты, насладиться природой и магией этого места», — сказала она.
Эксперт напомнила, что «в одном из регионов России» власти ограничили время продажи алкоголя двумя часами в сутки, и «люди научились с этим жить».
Несколько иного мнения придерживается зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный, заявивший в беседе с «Лентой.ру» о предпочтительности «постепенных аккуратных мер по ограничению доступности спиртного».
«Любые сверхмеры больше носят пиар-характер и являются попыткой заявить о себе, о своем желании как-то поучаствовать в пропаганде здорового образа жизни, хотя, на мой взгляд, они избыточны. Лучше [делать это] медленно, аккуратно, но системно, чем разово, громко», — сказал он.
По мнению Куринного, «все это иногда заканчивается пшиком или не имеет никакого заявленного эффекта».
Сегодня также стало известно, что Минфин России разработал законопроект о создании в Республике Алтай новой игорной зоны. В ведомстве утверждают, что это позволит стимулировать развитие региона, увеличить турпоток и создать дополнительные рабочие места. Законопроект опубликован на федеральном портале правовых актов и вызвал неоднозначную реакцию среди некоторых депутатов.
Так, депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с «Газетой.Ru» раскритиковал инициативу и заявил, что она привлечет в Республику Алтай только «маньяков и лудоманов», которые «будут просаживать деньги своей семьи в этих злачных местах». Кроме того, он призвал «сохранить духовную, моральную, нравственную чистоту Алтая от этих бесовских игрищ».
В Российском союзе туриндустрии с такой точкой зрения не согласны и полагают, что создание игорной зоны повысит инвестиционную привлекательность региона.