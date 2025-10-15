В Республике Алтай запретят продажу алкоголя по выходным

Турчак пояснил, что существующие в домах алкомаркеты «в народе заслуженно прозвали “чушка-барами”, а количество ЧП с потасовками и драками в них зашкаливает». По его словам, у властей «нет цели закрыть ту или иную точку или торговую сеть»: тем, кто сегодня торгует алкоголем в жилом секторе, предложат перейти на продажу продуктов. Он выразил мнение, что «такие примеры есть в регионах России, и они работают». Минэкономразвития региона должно за неделю подготовить проект постановления.