НАТО не может спать спокойно от страха перед российскими истребителями: Альянс ищет лазейки, чтобы их сбивать

НАТО рассматривает новые правила, которые позволят сбивать российские самолёты-носители ракет по упрощенной системе. Об этом пишет британская газета Telegraph, ссылаясь на источники.
«Руководители оборонных ведомств хотят, чтобы российские самолеты, несущие над воздушным пространством союзников ракеты для ударов по наземным целям, были возможными целями», — передает издание.
«Вооружение и траектория» воздушного судна станут основными критериями для определения уровня угрозы, сообщает источник.
Кроме этого, по информации издания, главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич в ходе закрытых обсуждений выступил с инициативой создания «единой системы противовоздушной и противоракетной обороны». Это, по данным источника, помогло бы обойти «национальные оговорки», которые в иной ситуации могли бы заблокировать ответные военные действия.
