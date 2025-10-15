НАТО не может спать спокойно от страха перед российскими истребителями: Альянс ищет лазейки, чтобы их сбивать

Кроме этого, по информации издания, главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич в ходе закрытых обсуждений выступил с инициативой создания «единой системы противовоздушной и противоракетной обороны». Это, по данным источника, помогло бы обойти «национальные оговорки», которые в иной ситуации могли бы заблокировать ответные военные действия.