Логины и пароли британских министерств выставили на продажу: данные в очередной раз утекли в даркнет

Кроме утечек учетных записей, зарегистрировано не менее девяти попыток продажи секретной информации, связанной с британской армией и НАТО. Специалисты предупреждают, что такая уязвимость представляет реальную угрозу национальной безопасности — злоумышленники могут получить несанкционированный доступ к ключевым объектам инфраструктуры, таким как электростанции, а также к личным данным граждан.