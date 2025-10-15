Логины и пароли британских министерств выставили на продажу: данные в очередной раз утекли в даркнет

За последний год в даркнете обнаружились сотни утекших паролей, связанных с Министерством обороны Великобритании и другими государственными ведомствами. Об этом сообщает газета The Independent со ссылкой на отчет компании NordStellar, специализирующейся на кибербезопасности.
По данным экспертов, в результате инцидента в открытом доступе оказались более 700 электронных адресов и паролей, принадлежащих девяти правительственным доменам Великобритании.
Кроме утечек учетных записей, зарегистрировано не менее девяти попыток продажи секретной информации, связанной с британской армией и НАТО. Специалисты предупреждают, что такая уязвимость представляет реальную угрозу национальной безопасности — злоумышленники могут получить несанкционированный доступ к ключевым объектам инфраструктуры, таким как электростанции, а также к личным данным граждан.
Ранее киберэксперт назвал данные, утечка которых нанесет максимальный ущерб.
Напомним, в феврале 2024 года замглавы Роспотребнадзора Милош Вагнер сообщил о расследовании крупнейшей утечки персональных данных российских граждан в сеть. Известно, что были скомпрометированы 500 миллионов записей.