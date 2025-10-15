Ученые нашли отправителя загадочного сигнала из космоса

LPT являются редкими по своей природе, поскольку они посылают большие лучи радиоволн, действуя как космические маяки. На данный момент астрономы обнаружили только 10 типов, и наиболее популярными из них являются пульсары. Однако в отличие от пульсаров, периодические сигналы ASKAP JJ1832−0911 появляются с задержкой через постоянный промежуток времени.