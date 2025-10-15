Стало известно, сколько заплатит экс-судья ВС Момотов по иску Генпрокуратуры

По решению Останкинского суда, бывший судья ВС Виктор Момотов заплатит лишь 3 тысячи рублей пошлины по иску Генпрокуратуры, в то время как основные активы будут изъяты у его деловых партнеров — владельца сети отелей Андрея Марченко с сыном и гостиницы «Вологда». Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на данные суда.