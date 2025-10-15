Стало известно, сколько заплатит экс-судья ВС Момотов по иску Генпрокуратуры

По решению Останкинского суда, бывший судья ВС Виктор Момотов заплатит лишь 3 тысячи рублей пошлины по иску Генпрокуратуры, в то время как основные активы будут изъяты у его деловых партнеров — владельца сети отелей Андрея Марченко с сыном и гостиницы «Вологда». Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на данные суда.
«Взыскать с Момотова Виктора Викторовича в доход бюджета города Москвы государственную пошлину в размере три тысячи рублей», — передает агентство.
Напомним, что по решению Останкинского суда Москвы от 14 октября, в доход государства перейдут 95 объектов недвижимости, принадлежащих предпринимателю Марченко и его сыну Ивану. В список включены гостиницы сети Marton в Краснодаре и Калининграде, ростовский отель Ивана Марченко и имущество гостиницы «Вологда». Иск Генпрокуратуры был удовлетворен, а решение подлежит немедленному исполнению.
При этом накануне сам Момотов рассказал, что за всю жизнь заработал до 80 млн рублей.